Foi aprovada, pelo Senado norte-americano, uma moção de condenação ao príncipe saudita Mohammad Bin Salman, esta quinta-feira, pela morte do jornalista dissidente Jamal Khashoggi. O Senado considera que o príncipe herdeiro tem responsabilidades na morte do jornalista no consulado da Arábia Saudita em Istambul, em Outubro deste ano.





A Casa Branca já havia anunciado que Donald Trump iria vetar uma resolução deste género. "Durante demasiados anos, o Congresso tem abdicado da sua responsabilidade histórica e constitucional de determinar se o país está ou não em guerra", disse Bernie Sanderes, ex-candidato à presidência norte-americana e um dos prepotentes da moção que quer ver os EUA a retirar o apoio militar aos sauditas na guerra contra o Iémen.A Casa Branca já havia anunciado que Donald Trump iria vetar uma resolução deste género.

O Senado reforça assim a teoria de que Bin Salman foi "cúmplice" na morte de Khashoggi, avançada pela directora da CIA, esta quarta-feira.Foi ainda aprovada, com 56 votos favoráveis e 41 contra, pelo Senado a retirada de apoio militar dos EUA à Arábia Saudita no conflicto com o Iémen. Este foi o resultado do Senado, mesmo tendo o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmado que até ne eventualidade de Bin Salman ter responsabilidades na morte do jornalista, isso não iria afectar a relação entre EUA e Arábia Saudita.