Vídeo de Trump e Epstein foi projetado no Castelo de Windsor em Londres. Há quatro detidos

Presidente dos EUA está de visita ao Reino Unido e deverá encontrar-se esta quarta-feira com o rei Carlos. Encontro já está a gerar críticas, estando previstos protestos.
Quatro pessoas foram detidas, depois de na terça-feira um vídeo de Donald Trump e do agressor sexual Jeffrey Epstein ter sido projetado numa torre do Castelo de Windsor, em Londres, revelou a polícia britânica através de um comunicado citado pelo jornal The Guardian.
Vídeo com Trump e Epstein é projetado no Castelo de WindsorRede social X
A "projeção não autorizada" terá sido transmitida por ativistas do Led by Donkeys (em português significa Liderado por Burros). Este grupo britânico é conhecido por criticar políticas através de campanhas humorísticas.
Este cenário ocorreu depois de o presidente dos Estados Unidos ter chegado na terça-feira ao Reino Unido, para uma segunda visita de estado, estando para esta quarta-feira previsto um encontro com o rei Carlos III e para quinta-feira um encontro com o primeiro-ministro, Keir Starmer.
Além do vídeo, espera-se que esta visita atraia protestos. Para esta quarta-feira estão previstas manifestações em Windsor e no centro de Londres, de acordo com a imprensa local.
Oh dear. Not such a great diplomatic start. Protesters managed to project images of Jeffrey Epstein, Donald Trump and Prince Andrew onto the outside walls of Windsor Castle. #Trump#statevisitpic.twitter.com/yO0fnqk5Sa
O caso de Epstein tem atormentado a presidência da Donald Trump nos últimos tempos. Na semana passada, os democratas do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes divulgaram uma carta sexualmente sugestiva destinada a Jeffrey Epstein, e que terá sido assinada pelo presidente dos EUA. Donald Trump negou estas acusações, no entanto, a carta acabou também por ser projetada na terça-feira no castelo de Windsor, juntamente com imagens de jornais e retratos de Epstein.
Trump e Epstein eram amigos até o agressor sexual ter morrido em 2019 na prisão. Epstein era acusado de liderar uma rede de tráfico sexual.
