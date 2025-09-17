Sábado – Pense por si

Mundo

Vídeo de Trump e Epstein foi projetado no Castelo de Windsor em Londres. Há quatro detidos

Luana Augusto
Luana Augusto 09:35
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de setembro
As mais lidas

Presidente dos EUA está de visita ao Reino Unido e deverá encontrar-se esta quarta-feira com o rei Carlos. Encontro já está a gerar críticas, estando previstos protestos.

Quatro pessoas foram detidas, depois de na terça-feira um vídeo de Donald Trump e do agressor sexual Jeffrey Epstein ter sido projetado numa torre do Castelo de Windsor, em Londres, revelou a polícia britânica através de um comunicado citado pelo jornal The Guardian.

Vídeo com Trump e Epstein é projetado no Castelo de Windsor
Vídeo com Trump e Epstein é projetado no Castelo de Windsor Rede social X

A "projeção não autorizada" terá sido transmitida por ativistas do Led by Donkeys (em português significa Liderado por Burros). Este grupo britânico é conhecido por criticar políticas através de campanhas humorísticas.

Este cenário ocorreu depois de o presidente dos Estados Unidos ter chegado na terça-feira ao Reino Unido, para uma segunda visita de estado, estando para esta quarta-feira previsto um encontro com o rei Carlos III e para quinta-feira um encontro com o primeiro-ministro, Keir Starmer.

Além do vídeo, espera-se que esta visita atraia protestos. Para esta quarta-feira estão previstas manifestações em Windsor e no centro de Londres, de acordo com a imprensa local.

O caso de Epstein tem atormentado a presidência da Donald Trump nos últimos tempos. Na semana passada, do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes divulgaram sexualmente sugestiva destinada a Jeffrey Epstein, e que terá sido assinada pelo presidente dos EUA. Donald Trump, no entanto, a carta acabou também por ser projetada na terça-feira no castelo de Windsor, juntamente com imagens de jornais e retratos de Epstein.

Trump e Epstein eram amigos até o agressor sexual ter morrido em 2019 na prisão. Epstein era acusado de liderar uma rede de tráfico sexual.

Artigos Relacionados
Tópicos Política Prisão Polícia Jeffrey Epstein Donald Trump Londres Castelo de Windsor Windsor Estados Unidos
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida
GLOBAL E LOCAL

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

Menu shortcuts

Vídeo de Trump e Epstein foi projetado no Castelo de Windsor em Londres. Há quatro detidos