Vice-presidente do Brasil diz que Milei presta "desserviço" à Argentina com ataques ao Brasil

Geraldo Alckmin classificou como "lamentáveis" e "grosseiras" as declarações do Presidente da Argentina sobre Lula da Silva.

O vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, classificou na noite de terça-feira como "lamentáveis" e "grosseiras" as declarações do Presidente da Argentina, Javier Milei contra o Governo brasileiro.



Javier Milei, presidente da Argentina Luis Gandarillas/Pool Photo via AP, File

"É lamentável que o Presidente de um país vizinho, amigo, que compõe o Mercosul, preste um desserviço ao seu país", declarou Alckmin durante um evento oficial em São Paulo.

"Não deve um Presidente se envolver em eleição de outro país. Além de haver intromissão em assuntos internos do Brasil, fazê-lo de maneira absolutamente grosseira", completou.

O vice-presidente brasileiro sublinhou que o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina na América do Sul, e que as declarações de Javier Milei não comprometem o avanço da integração económica do Mercosul.

O governante disse que o bloco latino-americano "vive um ótimo momento", sustentando-o com os acordos comerciais com a União Europeia, Singapura, países da EFTA, além dos interesses em discussão com a Coreia do Sul.

Javier Milei esteve em São Paulo no fim de semana para participar da cerimônia do Partido Liberal (PL), que validou o nome de Flávio Bolsonaro como candidato a Presidente do Brasil.

Na ocasião, Milei referiu-se ao Presidente Lula da Sila, sem o mencionar explicitamente, como "presidiário" e referiu-se, igualmente de forma velada ao juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal brasileiro, como "lixo careca".

No seu discurso, o político argentino pediu que Flávio Bolsonaro consiga "travar o lixo socialista" nas eleições de outubro.

Milei, que proferiu várias expressões injuriosas contra aqueles que apelidou de "esquerdistas", acusou ainda Lula de não fazer o ajustamento orçamental de que, na sua opinião, o Brasil necessita.

As declarações do líder argentino, de ultradireita, geraram forte reação na diplomacia brasileira, o que fez o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, convocar o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, assim como o embaixador da Argentina em Brasília, Daniel Raimondi, ao Palácio do Itamaraty para consultas.

De acordo com a Globo, o governo brasileiro não ainda definiu uma data para Bitelli, que se encontra em Brasília desde segunda-feira, regressar a Buenos Aires. A questão deverá ser hoje tema de uma reunião de Bitelli com Mauro Vieira, durante a qual deverá ser definido o tempo que o diplomata ficará no Brasil antes de regressar à Argentina.

Em sentido inverso, na segunda-feira, o ministro brasileiro da Fazenda, Dario Durigan, chamou "palhaço" a Javier Milei e disse que o Brasil está melhor em termos económicos e financeiros do que a Argentina.

Também no mesmo dia, Lula da Silva reagiu com ironia, questionando: "quem é esse cara?", quando confrontado com o que achou das declarações do seu homólogo argentino.