"Presidiário" e "ladrão": Javier Milei 'atira-se' a Lula da Silva e cria incidente diplomático

Presidente da Argentina esteve num comício de apoio a Flávio Bolsonaro e lamentou não ter tido autorização para visitar o "amigo", Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliária.

Javier Milei foi convidado a participar no comício de lançamento da campanha do candidato da direita Flávio Bolsonaro às presidenciais do Brasil, que terão lugar em outubro deste ano, e proferiu palavras muito duras sobre Lula da Silva. O presidente da Argentina referiu-se ao homologo brasileiro como "presidiário" e "ladrão", abrindo, assim, um incidente diplomático.



Javier Milei apoia o senador Flávio Bolsonaro, candidato às presidenciais do Brasil AP

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou o embaixador da Argentina, Daniel Raimondi, para lhe "transmitir a repulsa" do governo brasileiro sobre as palavras de Milei.

"Não há precedentes de um presidente estrangeiro, em território nacional, dirigir agressões e ofensas ao Chefe de Estado, às instituições democráticas, incluindo ao poder judicial, e ao povo brasileiro. É especialmente lamentável que esse episódio infame envolva o presidente de um país com quem o Brasil mantém 203 anos de amizade e cooperação e que tem, no Brasil, o seu principal sócio comercial", referiu Mauro Vieira, num comunicado.

Além da chamada do diplomata argentino, o governo brasileiro também ordenou o regresso do embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli. A medida visa demonstrar o desagrado formal sobre a conduta do líder do país.

Num discurso que durou cerca de 30 minutos, Milei frisou também que pretendia encontrar-se com Jair Bolsonaro (que se encontra em prisão domiciliária), mas não recebeu autorização para visitar o seu "grande amigo". E culpou o juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, apelidando-o de "lixo careca".

"A Justiça brasileira não me permitiu visitar o meu amigo injustamente encarcerado, quando o Lula se cansou de receber dirigentes estrangeiros enquanto esteve preso, entre eles o então presidente da Argentina, Alberto Fernández. Isso é mais uma clara demonstração da injustiça da sua detenção e do caráter vingativo dos responsáveis pelo que lhe aconteceu", atirou.

Ladrón. Presidiario. Basura calva.



Así se refirió hoy Milei a Lula Da Silva, presidente de la Republica Federativa de Brasil.



Que nos da vergüenza tener un presidente así, ya lo sabemos. Y nos cansamos de denunciarlo y, lo más importante, de votarle en contra sus leyes… pic.twitter.com/7YA3HIqfwK — Julia Strada (@Juli_Strada) July 26, 2026