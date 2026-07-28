Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

ÁFRICA. LÍDER DA OPOSIÇÃO PRESO E ACUSADO

O país com a lei em suspenso

Francisco Máximo Gaié 28 de julho de 2026 às 23:00
Adicione como fonte preferencial no Google

A Guiné-Bissau está refém de uma Junta militar que está prestes a alterar a Constituição. O golpe de Estado terá sido encenação para reforçar os poderes de Umaro Sissoco Embaló.

Aincerteza política ainda reina na Guiné-Bissau, oito meses depois do golpe de Estado levado a cabo por uma junta militar, a 26 de novembro de 2025. O Governo do país está desde então sob liderança do autodenominado Alto Comando Militar para o Restabelecimento da Segurança Nacional e da Ordem Pública, que suspendeu a Assembleia Nacional Popular e restantes instituições democráticas. Os pedidos da comunidade internacional, que exige que a ordem constitucional regresse ao país africano, ainda não foram ouvidos.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos eleições legislativas Eleições presidenciais Parto em casa Eleições Umaro Sissoco Embaló Guiné-Bissau Domingos Simões Pereira Comunidade dos Países de Língua Portuguesa Portugal Fernando Dias Palácio dos Congressos Paulo Rangel
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

O país com a lei em suspenso