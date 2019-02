O documento define os procedimentos a ser tomados quando os padres quebram o celibato e têm filhos, embora o monsenhor Andrea Ripa defenda que se trata mais de uma formalidade do que propriamente um conjunto de regras.

Vincent Doyle, um psicoterapeuta na Irlanda, descobriu aos 28 anos de idade que o seu verdadeiro pai era quem se dizia ser o seu padrinho: um padre da Igreja Católica Romana. A confirmação fê-lo perceber que é um dos muitos filhos de padre que existem no mundo, uma suspeita antiga agora confirmada pelo porta-voz do Vaticano Alessandro Gisotti, que explicou que existe um documento secreto no Vaticano com linhas gerais para padres com filhos.

"Posso confirmar que o guia existe. É um documento de uso interno", revelou o porta-voz num comunicado enviado à CNN, acrescentando que se trata de uma peça secreta e que não é para ser publicada, em resposta ao artigo do The New York Times sobre a existência do documento.

O porta-voz do Vaticano explicou ainda que o princípio fundamental do texto passa pela "proteção da criança" e que um padre que tenha descendência, obrigado pelas regras secretas, é requisitado para abandonar o sacerdócio e "assumir a sua responsabilidade como progenitor, dedicando-se exclusivamente à criança".

O seu esclarecimento veio a ser mais tarde desmentido pelo monsenhor Andrea Ripa, secretário para a Congregação do Clérigo no Vaticano, que comentou à mesma publicação que as linhas gerais do guia constituem mais uma formalidade do que uma ordem oficial.



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="http://www.sabado.pt/mundo/detalhe/papa-considera-abusos-na-igreja-e-um-desafio-urgente">Papa considera abusos na Igreja um desafio urgente</a></h4><p>O Papa Francisco classificou, este domingo, a questão do abuso sexual como "um desafio urgente" dos tempos modernos e pediu orações pela cimeira da Igreja sobre o assunto, que se realiza de 21 a 24 de fevereiro no Vaticano.</p></blockquote>

<script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>

Embora estas não tenham sido as indicações que o pai de Vincent Doyle seguiu, o irlandês conseguiu ver pessoalmente que o documento apresenta de facto estas diretrizes, quando este lhe foi mostrado por um padre após viajar para Roma em busca de justiça para as crianças filhas de padres.

Doyle fundou ainda o grupo Coping International destinado a juntar todas as crianças filhas de clérigos. Ao The New York Times, o homem contou que o site já conta com 50 mil utilizadores vindos de 175 países.

Oficialmente, os padres católicos devem manter uma vida de celibato, numa tradição geral que começou no século XII, mas que não foi sempre seguida completamente. Rodrigo Borgia, por exemplo, teve quatro filhos com uma amante enquanto exerceu as funções de padre e mais tarde tornou-se o Papa Alexandre VI. Este excesso foi um dos motivos que levaram à Reforma Protestante de Martinho Lutero.

Na sequência da divulgação recente de escândalos sexuais da Igeja, o Papa Francisco admitiu pela primeira vez as violações e abusos sexuais de freiras por padres e bispos dentro da Igreja Católica Romana.

O Papa convocou ainda os bispos católicos de todo o mundo para uma conferência de quatro dias a ser realizada em Roma na quinta-feira, na qual serão discutidos os casos de abusos sexuais na Igreja e que rumo a instituição pode tomar para combater o problema.