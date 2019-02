No mesmo dia em que se inicia a cimeira convocada pelo Papa Francisco sobre "a proteção dos menores na igreja", é lançado também o livro "No Armário do Vaticano", que alega que 80% de todos os padres e bispos do Vaticano são homossexuais. O seu autor defende que a "homossexualidade é a explicação para a maioria dos problemas da Igreja desde há 50 anos" sem nunca abordar diretamente ou indiretamente o tema dos abusos sexuais na sua obra. Mas quem é este escritor que está a causar desconforto no Vaticano?

Frédéric Martel é um jornalista e sociólogo com estudos em Ciências Sociais, Filosofia, Ciência Política e Direito Público. Homossexual assumido e, inclusive, com um livro – "Global Gay" – que relata a "revolução gay que está a acontecer no mundo, tem-se tornado conhecido pelas suas extensas e meticulosas investigações. "No Armário do Vaticano" não é exceção.

Durante quatro anos, o jornalista e sociólogo viajou por mais de trinta países – incluindo Portugal – e falou com mais de 1500 pessoas para expor "um surpreendente relato da hipocrisia e corrupção no coração" na Santa Sé. Entre as fontes desta investigação, estiveram 41 cardeais, 52 bispos e monsenhores, 45 núncios apostólicos e mais de duzentos padres que admitiram este "armário" a Martel.

"O problema é que, se disser a verdade sobre o ‘armário’ e as amizades particulares no Vaticano, não vão acreditar em si. Dirão que é inventado porque, aqui, a realidade ultrapassa a ficção", disse a Martel um padre franciscano que vive no interior do Vaticano há mais de 30 anos, num excerto que está presente em "No Armário do Vaticano".

Para o jornalista, "a homofobia da Igreja é explicada pelo alto nível de homossexualidade no clero", adiantando em entrevista à agência noticiosa espanhola EFE que este livro apenas poderia ter sido escrito por um homossexual assumido – "há que conhecer os códigos", diz – que não trabalhasse em Itália ou fosse vaticanista.

"Os padres e cardeais mais homossexuais são os que estão mais interessados em defender o celibato. A posição contra o preservativo ou a proibição do sexo antes do matrimónio também é explicada pela sexualidade", afirma na entrevista à EFE, considerando que os cardeais conservadores "que são muito homófobos são, na sua maioria, secretamente homofilos".

O jornalista e sociólogo defende que o livro "não visa a Igreja em geral, mas um ‘género’ particular de comunidade gay" e que, com ele, não quer "tirar ninguém do armário", justificando que estes representantes da igreja "estão a sofrer". "Não é apenas um armário onde estão, é uma jaula", afirma em entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia.

No seu livro, Martel fala em padres a segredar-lhe em privado "we are family" (ou, em português, "somos família"), num mundo com "cinquentas sombras de gay" e refere que o próprio Papa Francisco está bem informado acerca destas situações: "Os seus assistentes, os seus colaboradores mais próximos, os seus mestres-de-cerimónias e peritos em liturgia, os seus teólogos e os seus cardeais, onde os gays são também a maioria, sabem que, no Vaticano, a homossexualidade inclui, simultaneamente, muitos dos chamados e muitos dos escolhidos".

O Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, também é mencionado na obra, com o jornalista a indicar que o líder emérito da Igreja Católica se sentia atraído por homens.

E Portugal também não é esquecido por Martel. O jornalista conta que visitou o país duas vezes, em 2016 e 2017, e que encontrou uma neutralidade que não esperava. "Há que dizer que a Igreja portuguesa, comprometida antes de 1974 com a ditadura, se mantém hoje em dia distante da extrema-direita católica. Não pretende imiscuir-se nos assuntos políticos e mantém-se afastada durante debates parlamentares", escreve no seu livro.

Martel escreve ainda que José Policarpo, o cardeal patriarca de então, "expressou tranquilamente o seu desacordo em relação ao projeto de lei sobre o casamento gay, mas recusou que os bispos descessem às ruas", o que causou desagrado no Vaticano. O escritor conta que Policarpo chegou mesmo a ser chamado a Roma pelo Papa Bento XVI e que este pretendia nomear Carlos Azevedo, o bispo auxiliar de Lisboa e vice-reitor da Universidade Católica.

Mas Carlos Azevedo, conta o livro, viria a ser abandonado devido a rumores sobre a sua homossexualidade e acabaria repudiado por todos os amigos portugueses uma vez que "apoiá-lo seria correr o risco de ser, por sua vez, apontado a dedo". "Na verdade, se existe realmente um «escândalo Azevedo» não é onde poderíamos pensar: não tanto na eventual homossexualidade de um arcebispo como na chantagem de que foi alvo e no seu abandono por vários prelados que partilhavam as suas inclinações", escreve Martel em "No Armário do Vaticano".

Para já, não há ainda reação oficial por parte do Vaticano acerca da obra de Frédéric Martel. Isto no dia em que se inicia, no Vaticano, a reunião dos Presidentes das Conferências Episcopais para discutir a prevenção de abuso de crianças por parte do clero. Como "ponto de partida", foram já anunciadas 21 propostas que incluem, por exemplo, a criação de protocolos a seguir depois de um relato de abusos e a necessidade de uma avaliação psicológica dos candidatos ao sacerdócio.

