Um grupo de padres católicos da cidade de Koszalin, no norte da Polónia, lançou fogo a vários livros e objetos considerados "ofensivos e impróprios" por promoverem a magia a o ocultismo. "Cada uma das nossas palavras ou aproxima os outros de Deus ou os afasta desse relacionamento", escreveram os elementos do grupo SMS z Nieba, que se define como evangélico católico e é conhecido por enviar mensagens cristãs através de telemóvel.

Nas imagens partilhadas na rede social Facebook, podem ver-se algumas das obras queimadas – com destaque para livros juvenis que se centram no fantástico. Os padres queimaram, pelo menos, o livro Harry Potter e a Câmara dos Segredos, de J. K. Rowling, o primeiro volume da sagra Crepúsculo, de Stephenie Meyer, e um volume da série Casa da Noite, de P. C. Cast. Não escaparam à fogueira uma máscara e um guarda-chuva da Hello Kitty.