Francisco diz que "os maus-tratos às mulheres são um problema" e que estas são vistas como sendo de "segunda classe".

O Papa Francisco admitiu, esta terça-feira, que existem sacerdotes e bispos que abusam sexualmente de freiras, assumindo dessa maneira a existência de mais um problema dentro do clero, que tem enfrentado várias polémicas devido ao relato contínuo de episódios de abusos a menores por parte de elementos da Igreja Católica.



"Não é algo que todos façam, mas há sacerdotes e bispos que o fizeram e o continuam a fazer", disse durante a habitual conferência de imprensa no avião sempre que regressa de uma viagem ao estrangeiro, neste caso, aos Emirados Árabes Unidos.



Francisco defendeu ainda que "os maus-tratos às mulheres são um problema" da sociedade atual. "Diria que a humanidade ainda não amadureceu. A mulher é [vista como sendo] de segunda classe", atirou.



O Papa chegou no domingo aos Emirados Árabes Unidos, onde, esta terça-feira, celebrou uma missa classificada como histórica num grande estádio de Abu Dhabi, para mais de 130 mil fiéis. Francisco tornou-se no primeiro líder da Igreja Católica a pisar o solo da península arábica, berço do Islão.