Ursula von der Leyen: 'Próximos tempos não serão fáceis, mas Putin vai fracassar'

Presidente da Comissão Europeia faz o discurso do Estado da União Europeia. Em Estrasburgo está também a primeira dama ucraniana, Olena Zelenska.

Ursula von der Leyen anunciou esta quarta-feira de manhã que vai a Kiev para falar com o presidente Volodymyr Zelensky. Durante o discurso anual do Estado da União Europeia, que está a decorrer, a presidente da Comissão Europeia garantiu também que a solidariedade europeia com a Ucrânia se vai manter "inabalável".