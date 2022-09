Ucrânia revela imagens de 'câmara de tortura' em Balakliia

O Ministério da Defesa da Ucrânia publicou no Twitter a imagem do que as autoridades crêem ser uma câmara de tortura usada pelas tropas russas enquanto ocuparam a cidade de Balakliia, recentemente libertada após os avanços ucranianos na região de Kharkiv.



Na parede, encontra-se a oração do Pai Nosso cravada na parede. "A Rússia deve ser responsabilizada por este genocídio flagrante", lê-se na publicação feita na conta oficial do Ministério.



Ao jornal britânico The Guardian, os habitantes da cidade disseram interagir pouco com as forças russas, que se mantinham nos arredores da cidade. Durante os meses de ocupação, houve pouca rede de telemóvel e não conseguiram ter sinal de Internet ou TV.