Von der Leyen anuncia novo banco europeu de hidrogénio de €3 mil milhões

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta quarta-feira a criação de um "novo banco europeu" para fomentar investimentos em projetos de hidrogénio na União Europeia (UE), orçado em três mil milhões de euros.







REUTERS/Yves Herman

"Hoje anuncio que criámos um novo banco europeu de hidrogénio. Isto ajudará a garantir o fornecimento de hidrogénio utilizando dinheiro do Fundo de Inovação, [no âmbito do qual] será possível investir três mil milhões de euros para ajudar a construir um futuro mercado de hidrogénio", declarou Ursula von der Leyen.Intervindo no seu terceiro discurso sobre o Estado da União, na sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo, a líder do executivo comunitário argumentou que "o hidrogénio pode mudar completamente a inovação na Europa", razão pela qual é necessário "passar de um mercado de nicho para um mercado de massas para o hidrogénio"."Com o [pacote energético] Repower redobrámos os nossos objetivos e queremos produzir 10 milhões de toneladas de hidrogénio renovável até 2030, [pelo que], para o conseguirmos, precisamos de criar um novo mercado de hidrogénio para preencher a lacuna de investimento e para corresponder à oferta e procura para o futuro", vincou Ursula von der Leyen, justificando este novo banco de hidrogénio, com verbas do Fundo de Inovação."É assim que vamos construir a economia do futuro, este é o Pacto Ecológico Verde", adiantou.