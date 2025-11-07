Sábado – Pense por si

Mundo

União Europeia restringe atribuição de vistos a russos

Lusa 12:40
A partir de agora, “os cidadãos russos não poderão receber vistos de múltiplas entradas”, o que significa que terão que solicitar uma nova autorização cada vez que planearem viajar para a UE.

A União Europeia (UE) decidiu esta sexta-feira apertar as regras para a atribuição de vistos a cidadãos russos, que deixam de ter acesso aos de múltiplas entradas e terão de pedir autorização a cada deslocação ao bloco.

O executivo comunitário explica que, a partir de agora, “os cidadãos russos não poderão mais receber vistos de múltiplas entradas”, o que significa que os cidadãos russos terão que solicitar uma nova autorização cada vez que planearem viajar para a UE, “permitindo uma análise rigorosa e frequente dos requerentes para mitigar qualquer risco potencial à segurança”.

“A Comissão adotou regras mais rigorosas sobre vistos para cidadãos russos, tendo em conta o aumento dos riscos para a segurança resultantes da guerra de agressão não provocada e injustificada da Rússia contra a Ucrânia, incluindo a instrumentalização da migração, atos de sabotagem e o possível uso indevido de vistos”, lê-se num comunicado hoje divulgado.

A Alta Representante para a Política Externa da UE, Kaja Kallas, referiu numa mensagem divulgada nas redes sociais, que “lançar uma guerra de esperar poder deslocar-se livremente na Europa é difícil de justificar”.

União Europeia suspende formalmente acordo de vistos com Rússia
União Europeia suspende formalmente acordo de vistos com Rússia

Tópicos Segurança dos cidadãos União Europeia Kaja Kallas Rússia Ucrânia
