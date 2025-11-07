União Europeia restringe atribuição de vistos a russos

A partir de agora, “os cidadãos russos não poderão receber vistos de múltiplas entradas”, o que significa que terão que solicitar uma nova autorização cada vez que planearem viajar para a UE.
A União Europeia (UE) decidiu esta sexta-feira apertar as regras para a atribuição de vistos a cidadãos russos, que deixam de ter acesso aos de múltiplas entradas e terão de pedir autorização a cada deslocação ao bloco.
União Europeia restringe vistos de entradas múltiplas a cidadãos russosKay Nietfeld/picture-alliance/dpa/AP Images
O executivo comunitário explica que, a partir de agora, “os cidadãos russos não poderão mais receber vistos de múltiplas entradas”, o que significa que os cidadãos russos terão que solicitar uma nova autorização cada vez que planearem viajar para a UE, “permitindo uma análise rigorosa e frequente dos requerentes para mitigar qualquer risco potencial à segurança”.
“A Comissão adotou regras mais rigorosas sobre vistos para cidadãos russos, tendo em conta o aumento dos riscos para a segurança resultantes da guerra de agressão não provocada e injustificada da Rússia contra a Ucrânia, incluindo a instrumentalização da migração, atos de sabotagem e o possível uso indevido de vistos”, lê-se num comunicado hoje divulgado.
A Alta Representante para a Política Externa da UE, Kaja Kallas, referiu numa mensagem divulgada nas redes sociais, que “lançar uma guerra de esperar poder deslocar-se livremente na Europa é difícil de justificar”.
