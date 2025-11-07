Mulher que dizia ser Maddie McCann condenada por assediar a família

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A mulher que dizia ser Madeleine McCann foi condenada, esta sexta-feira, pelo crime de assédio à família da menina britânica desaparecida no Algarve, em 2007. Julia Wandelt foi, no entanto, ilibada do crime de stalking (perseguição) em relação aos pais de Maddie, Kate e Gerry McCann.



A juíza indicou que a mulher, em prisão preventiva desde fevereiro, irá ser condenada no máximo uma pena de seis meses de prisão. Ou seja, já não deve precisar de cumprir qualquer pena.

Além de Julia Wandelt, outra mulher, Karen Spragg, também estava acusada de assédio e perseguição, mas foi ilibada de ambos os crimes. No entanto, devem ser emitidas ordens de afastamento das duas em relação aos McCann.

Julia Wandelt, de 24 anos, natural da Polónia, fez dezenas de telefonemas para os pais da menina britânica desaparecida, deixou mensagens e apareceu junto da casa da família várias vezes.

