União Europeia comprou mais 200 milhões de vacinas à Pfizer

As doses vão chegar ainda este ano, sendo que 75 milhões de doses vão ser distribuídas no segundo trimestre deste ano.

A União Europeia chegou a acordo para a compra de mais 200 milhões doses de vacinas à Pfizer/BioNTech. Estas doses somam às 300 milhões já anteriormente adquiridas, perfazendo um total de 500 milhões de doses apenas desta vacina.







REUTERS/Juan Medina

De acordo com o que foi comunicado pela farmacêutica norte-americanaalém destes 200 milhões de doses, o acordo prevê que a União Europeia opte por comprar mais 100 milhões de vacinas, segundo a Associated Press, que avança a notícia.Os 200 milhões de doses serão entregues ainda em 2021, preveem os termos do acordo. No segundo trimestre deste ano chegam já 75 milhões de doses extra.