Dois mortos e 15 feridos em "ataque terrorista" russo com drones em Kiev

Ataque russo com drones atingiu nove locais diferentes em cinco bairros da capital ucraniana.

Um "ataque terrorista" russo com drones na capital da Ucrânia causou este sábado pelo menos um morto e sete feridos, além de danos materiais significativos, anunciaram as autoridades de Kiev.



Ataques russos a Kiev fazem um morto AP

Durante a madrugada, jornalistas da agência France-Presse (AFP) ouviram fortes explosões no centro de Kiev, e o presidente da câmara da cidade, Vitali Klitschko, atribuiu-as às forças armadas de Moscovo.

"A morte de uma pessoa foi confirmada" num bairro da cidade, indicou na plataforma de mensagens Telegram o chefe da administração militar de Kiev, Tymur Tkachenko, notando que se trata muito provavelmente de "um homem".

Tkachenko fez um balanço provisório de "um morto e sete feridos, incluindo uma criança". Num balanço recente, a Administração Militar da Cidade de Kiev, através de uma publicação no Telegram, informou que duas pessoas morreram nos ataques.

Segundo a agência de notícias norte-americana, Associated Press, o presidente da câmara disse também que 15 pessoas ficaram feridas e que a parte ocidental de Kiev ficou sem energia elétrica.

A administração militar de Kiev lamentou que um "ataque terrorista cínico da Federação Russa» com drones tenha atingido nove locais diferentes em cinco bairros da capital ucraniana.

Uma tentativa "dos russos de aterrorizar pura e simplesmente a população civil", escreveu Tkachenko no Telegram.

O presidente da câmara de Kiev já tinha comunicado que um adolescente de 13 anos se encontrava entre os feridos.

Vários edifícios residenciais, incluindo um de 25 andares e outro de 14 andares, casas individuais e automóveis também foram danificados em vários bairros da cidade, disseram Klitschko e Tkachenko.

Mykola Kalachnyk, governador da região de Kiev, escreveu no Telegram que duas mulheres ficaram feridas num "ataque inimigo com drones e mísseis", no município de Brovary, perto da capital.

No campo diplomático, negociadores ucranianos são esperados nos Estados Unidos este fim de semana, provavelmente na Florida, onde o Presidente norte-americano, Donald Trump, tem residência, para discussões sobre o plano dos Estados Unidos para pôr fim à guerra, disse na sexta-feira à AFP, em Kiev, um responsável ligado ao processo.

Por outro lado, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, não vai estar presente na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, na próxima semana, em Bruxelas, disse à AFP uma fonte ligada ao assunto, apesar das preocupações dos europeus com o plano dos EUA para pôr fim à guerra na Ucrânia, iniciada pela invasão russa em 24 de fevereiro de 2022.