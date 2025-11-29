Trump planeia perdão a antigo presidente das Honduras condenado por narcotráfico

Em março do ano passado, Hernandez foi condenado num tribunal norte-americano por estar envolvido em conversações para importar cocaína para os Estados Unidos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que vai conceder o perdão ao ex-Presidente hondurenho Juan Orlando Hernandez, que em 2024 foi condenado a 45 anos de prisão por tráfico de droga e crimes relacionadas com armas.



Trump justificou a sua decisão na sexta-feira nas redes sociais, dizendo que "segundo muitas pessoas" que respeita "imenso", Hernandez foi "tratado de forma muito dura e injusta".

O ex-chefe de Estado tinha cumprido dois mandatos como Presidente da nação centro-americana, com aproximadamente 10 milhões de pessoas.

Hernandez tem cumprido pena numa penitenciária na Virgínia Ocidental.

Um advogado de Hernandez, Renato C. Stabile, expressou gratidão a Trump por ter "feito justiça".

"Uma grande injustiça foi corrigida e estamos muito esperançosos para a futura parceria entre os Estados Unidos e Honduras", disse Stabile.

A publicação do Presidente norte-americano apoia ainda Nasry "Tito" Asfura para a presidência das Honduras, a cuja vitória condiciona o apoio futuro ao país.

Se Asfura perder a eleição deste domingo, escreveu Trump, "os Estados Unidos não vão desperdiçar dinheiro, porque um líder errado só pode trazer resultados catastróficos para um país".

Asfura, de 67 anos, está pela segunda vez a tentar ser Presidente das Honduras pelo Partido Nacional, conservador.

Já foi presidente de câmara de Tegucigalpa e prometeu resolver as necessidades de infraestruturas de Honduras.

No entanto, já foi acusado de desviar fundos públicos, acusações que o candidato nega.