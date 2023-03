Protestos continuam em França com 200 manifestações num só dia

Apesar da continuidade do governo ter sido assegurada no Parlamento e a alteração na idade da reforma parecer ir mesmo acontecer a opinião pública não se alterou e os franceses continuam a encher as ruas para se manifestarem.

Em França os manifestantes continuam a encher as ruas para se manifestarem contra o aumento da idade da reforma dos 62 para 24 anos, na noite passada foram detidas 26 pessoas.





Em Paris, os jovens juntaram-se aos mais velhos para uma marcha que teve início na Praça da Bastilha e terminou na Praça da Ópera. Segundo a Confederação Geral do trabalho, segundo maior sindicato do país, estiveram presentes 800 mil pessoas.A manifestação ficou marcada pelos atos de vandalismo cometidos por um grupo de jovens vestidos de preto e com máscaras, já conhecidos como casseurs (que pode ser livremente traduzido para vândalos), que destruíram paragens de autocarro, painéis publicitários, vitrinas de lojas e retiraram pedras da calçada para atacar a polícia.A polícia recorreu a gás lacrimogéneo para tentar dispersar os manifestantes. Até às 18 horas de quarta-feira foram detidas 26 pessoas, apesar de não terem sido feitas mais atualizações até ao momento, os meios de comunicação locais referem que a violência se intensificou durante a noite, o que originou mais confrontos.Em Rouen, uma cidade mais a norte, uma granada de gás lacrimogéneo rebentou na mão de uma das manifestantes durante um protesto que reuniu entre 14.800 e 23.000 pessoas, avançaram os sindicatos.

Algumas Organizações Não-Governamentais, como a Amnistia Internacional, têm acusado a polícia francesa de utilizar força excessiva na forma como tenta dispressar os manifestantes.

French authorities must ensure the safety of protesters and refrain from using unnecessary or excessive force. #ProtectTheProtest ? pic.twitter.com/TM2psTziq2 — Amnesty International (@amnesty) March 23, 2023

Leia Também Macron quer novas pensões de reforma em vigor até ao fim de 2023

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Na segunda-feira o governo sobreviveu a uma moção de censura por nove votos, após aprovar as mudanças no sistema de pensões, com a alteração da idade de reforma para os 64 anos, recorrendo a um artigo da Constituição que prevê a adoção de diplomas sem a necessidade da sua votação no parlamento.Apesar da continuidade do governo ter sido assegurada no Parlamento e a alteração na idade da reforma parecer ir mesmo acontecer a opinião pública não se alterou e os franceses continuam a encher as ruas para se manifestarem.Na quinta-feira as autoridades foram notificadas de que iriam ocorrer duzentos protestos em todo o país apenas naquele dia.Muitos dos manifestantes referiram aos meios de comunicação locais que a entrevista de Emmanuel Macron, presidente francês, transmitida na quarta-feira e na qual o presidente francês considerou os protestos como "legítimos" mas garantiu que não levariam a uma reviravolta na lei como o motivo para se manifestarem. Os manifestantes referiram também que as declarações de Macron na entrevista demonstraram "desespero e arrogância" por parte de Emmanuel Macron.Macron afirmou ainda que o seu único arrependimento era "não ter conseguido convencer as pessoas da necessidade desta reforma".As greves generalizadas desde janeiro já levaram a grandes interrupções nos transportes rodoviários e aéreos, com centenas de voos cancelados. Só este fim de semana é previsto que 20% dos voos com partida de Paris sejam cancelados.As escolas e faculdades estão quase todas fechadas, assim como os edifícios públicos.