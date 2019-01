O Conselho Europeu prometeu não ceder nas negociações com o Reino Unido para a sua saída da União Europeia e indicou que o backstop da Irlanda do Norte faz parte do acordo de saída e que "este não é renegociável". Em reação à votação desta terça-feira na Câmara dos Comuns, o porta-voz do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, transmitiu que é necessário ao Governo de Theresa May que "clarifique as suas intenções no que diz respeito aos próximos passos o mais rapidamente possível".

"O backstop faz parte do Acordo de Saída e o Acordo de Saída não é renegociável", afirmou em comunicado divulgado no Twitter, acrescentando que o acordo inicial entre UE e May "continua a ser a melhor e a única maneira de garantir uma saída ordenada do Reino Unido".