O parlamento britânico aprovou, esta terça-feira, a proposta do Partido do Conservador que "obriga a substituição do backstop da Irlanda do Norte", negociado com a União Europeia, por acordos alternativos. A emenda do conservador Graham Brady - aprovada com 317 votos a favor e 301 contra - leva agora Theresa May a Bruxelas para negociar com a União Europeia um novo acordo para a saída do Reino Unido.





A proposta de Jeremy Corbyn, que defendia a extensão da " união aduaneira permanente com a União Europeia" foi rejeitada pelos deputados da Câmara dos Representantes recebeu 327 votos contra e 296 a favor.



A emenda da também trabalhista Yvette Cooper, que previa um adiamento do Brexit por mais nove meses no caso de não se chegar a um acordo até meados de fevereiro foi também rejeitada, mas com uma votação mais renhida - 321 votos contra e 298 a favor. Também a proposta do conservador Dominic Grieve, que garantia uma reunião de seis dias para a discussão e votação de emendas para o Brexit, foi rejeitada com 321 votos contra e 301 votos a favor.



O Partido Nacionalista Escocês (SNP) pedia uma extensão do artigo 50.º, recusando uma saída sem acordo e impedindo que a Escócia saia da UE contra a sua vontade mas a sua emenda também foi rejeitada: com 327 votos contra e apenas 39 a favor.



A primeira emenda aprovada pelo parlamento na noite desta terça-feira foi a de Caroline Spelman, do Partido Conservador. Com 318 votos a favor e 310 votos contra, a medida "rejeita que o Reino Unido abandone a União Europeia sem um acordo de saída e um plano de trabalhos para uma relação futura". A medida é um rude golpe para Theresa May.



A votação de emendas pelo parlamento ao plano B proposto por May acontece dez semanas da data agendada para o Brexit, para dia 29 de março, e depois da derrota da primeira-ministra britânica na Câmara dos Comuns após um primeiro plano rejeitado a 15 de janeiro.



No dia 21 de janeiro, na apresentação do seu "plano B" que não difere do "plano A", Theresa May rejeitou a possibilidade de estender o período de negociações previsto pelo artigo 50.º, pois, na sua opinião, tal significaria "cancelar o Brexit".

