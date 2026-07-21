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Ucrânia: Zelensky anuncia substituição do comandante do Exército

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Syrskyi vinha sendo alvo de contestação, que se acentuou na última semana com os protestos contra a demissão do ex-ministro da Defesa Mykhailo Fedorov.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou esta terça-feira a substituição do comandante-chefe do exército, Oleksandr Syrskyi.

Zelensky anuncia substituição de Oleksandr Syrskyi
Zelensky anuncia substituição de Oleksandr Syrskyi Serviço de Imprensa do Presidente da Ucrânia, via AP

O comando das Forças Armadas da Ucrânia, país que enfrenta há mais de quatro anos uma invasão russa, será assumido por Mikhail Drapatyi, adiantou o Presidente ucraniano no seu discurso diário.

Na mensagem, Zelensky elogiou Syrskyi pelos "resultados na defesa de Kiev, na contraofensiva de Kharkiv e na operação em Kursk", manifestando-lhe gratidão juntamente com "todos os soldados ucranianos por manterem a frente de batalha".

"Percorremos um longo caminho, a defesa da Ucrânia continua e todos os soldados merecem respeito", referiu.

"Hoje, juntamente com Syrskyi e Andriy Hnatov (chefe do Estado Maior), discutimos a transição e a devida transferência de comando", adiantou Zelensky.

Syrskyi vinha sendo alvo de contestação, que se acentuou na última semana com os protestos contra a demissão do ex-ministro da Defesa Mykhailo Fedorov, resultante de um choque entre os dois altos responsáveis militares ucranianos.

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