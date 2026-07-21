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21 de julho de 2026 às 14:40CM

Ucranianos continuam a sair à rua em protesto contra demissão do ministro da Defesa

Centenas de pessoas voltaram a sair à rua, esta segunda-feira, em Kiev, para contestar a demissão do ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov. Entre os manifestantes estavam antigos militares.

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