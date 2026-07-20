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20 de julho de 2026 às 21:00

Ataque de drone ucraniano a autocarro na Rússia faz cinco mortos

Um drone ucraniano atingiu um autocarro de passageiros em Shebekino, na região russa de Belgorod, provocando a morte de cinco pessoas e ferindo outras 23, de acordo com responsáveis locais.

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