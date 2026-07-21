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ELEIÇÕES. O HUMORISTA QUE PODE VIR A SER DEPUTADO

A lata do lixo contra Farage

Francisco Máximo Gaié 21 de julho de 2026 às 23:00
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Há candidatos que parecem vir das estrelas. Count Binface diz que vem do espaço, quer um lugar em Westminster e, para isso, precisa de vencer o líder do Reform UK.

Não seria de esperar que em 2026 houvesse um candidato britânico que convidasse os seus eleitores a atirar votos ao lixo, mas é precisamente isso que Count Binface (Conde Cara de Caixote de Lixo) faz. É candidato independente à by-election (eleição suplementar para o lugar vago de um deputado que saia antes do termo) de Clacton, localidade costeira no sudeste de Inglaterra, e vai disputar o assento em Westminster contra o líder do partido de extrema-direita Reform UK, Nigel Farage.

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