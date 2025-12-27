Arrecadavam milhões para os palestinianos e depois desviavam para o Hamas, agora foram detidos

Polícia italiana acredita que mais de 71% das doações que um grupo arrecadou serviu para financiar o braço militar do Hamas e apoiar as famílias de homens-bomba e detidos por terrorismo.

A polícia italiana deteve este sábado (27) nove pessoas suspeitas de arrecadarem cerca de 7 milhões de euros para o Hamas ao longo de mais de dois anos. Segundo explica um comunicado da polícia, os suspeitos terão guardado dinheiro para supostamente ajudar os civis palestinianos mas, ao invés disso, era enviado para o grupo militante através de um "sistema complexo de arrecadação de fundos"



Grupo de apoio palestiniano desviou fundos para o Hamas, em Itália Claudio Furlan/LaPresse via AP

"Os suspeitos arrecadaram doações destinadas à população civil de Gaza, no entanto, descobriu-se que mais de 71% desses fundos foram desviados para os cofres do Hamas para financiar o seu braço militar e apoiar as famílias de homens-bomba ou detidos por terrorismo", lê-se.

Os suspeitos foram agora "acusados de realizar operações de financiamento que se acredita terem contribuído para atividades terroristas". Segundo o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, o mais conhecido dos suspeitos detidos será Mohammad Hannoun - o presidente da Associação Palestina em Itália - que entretanto classificou as alegações de financiamento do Hamas como uma "mentira".

A investigação teve início após o ataque do Hamas no sul de Israel, que se deu a 7 de outubro de 2023. Uma "série de relatórios de transações financeiras suspeitas" foi o que levou as autoridades a investigarem o caso, contudo, as autoridades acabaram por descobrir um sistema "complexo" de angariação de fundos com sede Génova e Milão, explica o mesmo comunicado da polícia.

As detenções foram agora efetuadas no âmbito de uma iniciativa conjunta entre a polícia de combate ao terrorista e a polícia financeira italiana. Além das detenções, a polícia diz ter também apreendido mais de 8 milhões de euros em bens.