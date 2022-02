Tropas russas terão recebido as ordens sobre invasão da Ucrânia

As tropas russas estão prontas a invadir a Ucrânia a qualquer momento, tendo até já um plano para a estratégia que devem seguir, avançam os meios de comunicação social norte-americanos.







Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Os serviços de informações norte-americanos têm a informação de que os militares russos receberam ordens para concretizar uma invasão da Ucrânia, estando a desenhar uma estratégia para concretizar a sua missão, de acordo com a CNN Os líderes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Joe Biden, concordaram "em princípio", no domingo, com a realização de uma cimeira sobre a segurança, proposta pelo presidente da França, Emmanuel Macron.O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, irão abordar o conteúdo desta cimeira durante uma reunião bilateral a 24 de fevereiro, enquanto Macron também trabalhará "com todas as partes envolvidas" para preparar a cimeira.As conversas de Macron com Putin e Biden fizeram parte dos esforços diplomáticos feitos pelo chefe de Estado francês neste fim de semana para reduzir a tensão no leste da Ucrânia e evitar que a situação se deteriore.O presidente francês conversou por duas vezes com Putin e duas vezes com o presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, além de ter ainda falado com Biden, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o chanceler alemão, Olaf Scholz.Macron conversou com Putin durante duas horas e 45 minutos, especificou o Eliseu, que havia indicado horas antes que a prioridade para a França é restabelecer o cessar-fogo no leste da Ucrânia, palco de um conflito entre o exército ucraniano e milícias pró-russas.Com Lusa