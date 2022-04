Ucrânia prepara-se para mais ataques e acusa Rússia do uso de armas químicas

Kremlin nega acusações de violações de brutalidade contra a população de Mariupol. Reino Unido alerta para o intensificar dos confrontos no leste do país nas próximas duas a três semanas.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiu esta terça-feira as forças russas de terem usado armas químicas no assalto ao porto da cidade de Mariupol. Foi neste contexto que a Ucrânia voltou a pedir mais armas ao Ocidente. O objetivo das forças de Kiev é tentar pôr fim ao cerco da cidade de Mariupol e travar uma anunciada ofensiva russa no leste do país.