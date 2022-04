Batalhão Azov denuncia uso de armas químicas em Mariupol. Rússia nega acusações

O fundador do regimento Azov da Ucrânia, Andrei Biletsky, acusou as tropas russas de usarem armas químicas em Mariupol, causando três feridos. A Rússia desmente as acusações e os Estados Unidos também não confirmaram a utilização destas armas, tendo expressado preocupação. Já o Reino Unido garantiu estar a verificar os detalhes das acusações. As forças separatistas pró-Rússia da região de Donetsk, citadas pela agência Interfax, afirmaram na manhã de terça-feira que não utilizaram armas químicas na cidade de Mariupol.