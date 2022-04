Em Kharkiv, o metro transformou-se numa segunda cidade

Os habitantes da segunda maior cidade da Ucrânia resistem aos bombardeamentos russos adaptando as carruagens e estações a casas.

As 30 estações de metropolitano de Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, tornaram-se abrigo para os seus habitantes face aos bombardeamentos que a assolam. O metropolitano foi procurado pelos ucranianos desde que a guerra começou para se protegerem das bombas e em imagens captadas pela Reuters, vê-se como carruagens se transformaram em casas e as amplas estações foram ocupadas por pessoas de todas as idades.