Ucrânia: Petrolífera russa Lukoil reduz dividendos depois de sanções dos EUA

O Conselho de Administração da Lukoil recomendou aos acionistas aprovar o pagamento de dividendos correspondentes aos primeiros nove meses de 2025 no valor de 397 rublos (5,02 dólares) por ação, anunciou a empresa, citada pela agência Interfax.

A petrolífera russa Lukoil anunciou esta sexta-feira uma redução dos dividendos aos acionistas, que coincide com a entrada em vigor das sanções dos EUA.



Lukoil reduz dividendos após sanções dos EUA devido à guerra na Ucrânia AP

A votação da assembleia geral de acionistas realiza-se em 29 de dezembro e a decisão final será tomada em 12 de janeiro.

Anteriormente, os serviços financeiros previam que a Lukoil distribuiria dividendos de 433 rublos (5,47 dólares) por ação, até o anúncio das sanções, quando reduziram a previsão para 378 rublos (4,78 dólares).

No mesmo período do ano anterior, a empresa pagou 514 rublos por ação (6,50 dólares).

No entanto, a Lukoil defendeu no comunicado a sólida posição financeira do grupo empresarial.

Tradicionalmente, a reunião do Conselho de Administração ocorre em outubro, mas após a imposição de sanções pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos contra a empresa em 15 e 22 de outubro, respetivamente, a data foi adiada para 21 de novembro.

Segundo agências de análise financeira, o lucro líquido da petroleira ascendeu a 287.000 milhões de rublos, metade do ano anterior.

As sanções anunciadas em agosto pelo Departamento do Tesouro norte-americano contra as duas principais petrolíferas russas, Rosneft e Lukoil, devem-se à "falta de um compromisso sério por parte da Rússia com um processo de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia".