Kiev mantém posições sobre soberania e segurança do país

A Ucrânia tem afirmado que não abdica da soberania sobre o território com que se tornou independente da União Soviética em 1991, incluindo a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

A Ucrânia reiterou esta sexta-feira que mantém as posições sobre soberania e segurança, após uma reunião em Kiev entre o negociador-chefe ucraniano, Rustem Umerov, e uma delegação dos Estados Unidos sobre o plano de paz norte-americano.



Negociador-chefe ucraniano, Rustem Umerov CTK via AP Images

"Não pode haver decisões fora do nosso quadro de soberania, da segurança do nosso povo, ou das nossas linhas vermelhas. Nem agora nem nunca", declarou Umerov nas redes sociais, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

A delegação dos Estados Unidos, liderada pelo secretário do exército, Dan Driscoll, entregou na quinta-feira ao Presidente Volodymyr Zelensky o plano de Washington para acabar com a guerra iniciada pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

"Continuámos as consultas que começaram ontem [quinta-feira] ao nível do Presidente da Ucrânia", disse Umerov.

Segundo o também secretário do Conselho para a Segurança Nacional, do lado ucraniano trata-se de decidir como restabelecer "uma paz justa".

O plano prevê a cedência de territórios ucranianos ocupados pelas forças russas e a diminuição do número de efetivos das forças armadas da Ucrânia, entre outras propostas, segundo a imprensa internacional.

A Ucrânia tem afirmado que não abdica da soberania sobre o território com que se tornou independente da União Soviética em 1991, incluindo a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.