Ucrânia: Meia-guerra e guerra e meia

Temos sinal certo e seguro de divergências de fundo entre os aliados de Kiev e as lideranças políticas e militar ucranianas causadas pelo fornecimento de armamento militar.



A partir do momento em que se multiplicam as fugas de informação e declarações públicas contraditórias sobre fornecimento de armamento militar ofensivo à Ucrânia temos sinal certo e seguro de divergências de fundo entre os aliados de Kiev e as lideranças políticas e militar ucranianas.