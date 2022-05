EUA aplicam novas sanções por causa de testes de mísseis da Coreia do Norte

Os Estados Unidos anunciaram hoje novas sanções financeiras, principalmente contra dois bancos russos acusados de apoiar o programa de armas de destruição em massa da Coreia do Norte, após os mais recentes testes norte-coreanos com mísseis balísticos.







Misseis Coreia do Norte GettyImages

As medidas punitivas - que surgem depois de a Rússia e a China terem vetado uma resolução norte-americana no Conselho de Segurança da ONU para fortalecer as sanções internacionais contra Pyongyang - visam o Banco do Extremo Oriente e o Banco Sputnik, duas instituições financeiras russas, bem como uma afiliada da companhia aérea norte-coreana Air Koryo, de acordo com um comunicado do Departamento de Tesouro dos EUA.Com estas medidas, os ativos destas entidades nos Estados Unidos ficam congelados, além de que o acesso ao mercado norte-americano fica-lhes vedado.O Departamento de Tesouro lembra que a Coreia do Norte lançou três mísseis balísticos, incluindo um intercontinental, em 24 de maio, logo após a visita do Presidente dos EUA, Joe Biden, à Ásia, tendo já realizado 23 testes de mísseis balísticos desde o início do ano."Os Estados Unidos continuarão a implementar e a aplicar sanções, ao mesmo tempo que pedem à Coreia do Norte que regresse à diplomacia e abandone o desenvolvimento de armas de destruição em massa e mísseis balísticos", disse o subsecretário de Tesouro, Brian Nelson, no comunicado.