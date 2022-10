Ucrânia faz a maior reconquista de território desde o início da invasão

Recuperação de terreno das forças ucranianas fez a frente russa recuar certa de 30 km no sul do país. Foco mnatém-se em recuperar território agora anexado pela Rússia.

As forças ucranianas conseguiram a maior recuperação de território desde a invasão russa, a 24 de fevereiro. Kiev conquistou partes do sul, obrigando as linhas russas a recuar cerca de 30 km, enquanto mantém a ofensiva no leste do país.