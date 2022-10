Ucrânia volta às vitórias militares depois da 'anexação'

A Ucrânia recuperou uma nova cidade importante na ação de contra-ofensiva. Depois de reconquistar Lyman, em Donetsk, este domingo, o exército ucraniano vai concentrar-se na região de Kherson (onde já conseguiu libertar as cidades de Arkhanhelske e Myrolyubivka). Serhiy Cherevatyi, porta-voz do grupo das Forças Armadas Oriental da Ucrânia, citado pelo jornal britânico The Guardian, informou as tropas de Kiev recuperaram, além de Lyman, a aldeia de Torske.