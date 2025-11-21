Twitch passa a estar proibida na Austrália a menores de 16 anos

A Austrália começa a obrigar as plataformas de redes sociais, incluindo o Facebook, Instagram e TikTok, a remover utilizadores com menos de 16 anos.

A gigante do streaming Twitch passa a estar na lista de proibições australiana e será obrigada a excluir todos os utilizadores com menos de 16 anos, informou esta sexta-feira a agência reguladora da internet do país.



Austrália proíbe Twitch a menores de 16 anos após nova legislação Frank May/picture-alliance/dpa/AP Images

A partir de 10 de dezembro, a Austrália começa a obrigar as plataformas de redes sociais, incluindo o Facebook, Instagram e TikTok, a remover utilizadores com menos de 16 anos.

Em caso de infração, as plataformas estão sujeitas a multas que podem chegar a quase 28 milhões de euros (49,5 milhões de dólares australianos).

A agência governamental australiana para a segurança eletrónica declarou que a empresa americana Twitch, que começou como uma plataforma para 'streamers' de videojogos, mas que agora hospeda transmissões ao vivo de vários géneros, preenche os critérios para ser proibida.

A plataforma inclui "funcionalidades concebidas para incentivar a interação dos utilizadores, nomeadamente através de conteúdos ao vivo", especifica o regulador.

Os 'sites' Pinterest, LegoPlay e Whatsapp escaparam à proibição, mas outras plataformas ainda estão a ser analisadas.

A Twitch afirma que cerca de 70% dos seus utilizadores têm entre 18 e 34 anos, mas não divulga quantos são os mais jovens. A plataforma não permite utilizadores com menos de 13 anos.

As empresas de tecnologia criticaram esta nova lei, descrevendo-a como "vaga, problemática e precipitada".

A medida australiana, uma das mais restritas do mundo, está a ser analisada por outros países que procuram regulamentar o acesso a estas plataformas.