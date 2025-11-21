'Rapper' dos Fugees condenado a 14 anos de prisão por donativos ilegais a Obama

O artista norte-americano de origem haitiana, com 53 anos, já tinha sido considerado culpado de tráfico de influências, num esquema liderado por um empresário malaio, num grande escândalo de corrupção, em abril de 2023.

O cantor de hip-hop e membro do grupo Fugees, o 'rapper' Pras Michel, foi esta sexta-feira condenado a 14 anos de prisão por donativos ilegais à campanha de reeleição do antigo presidente norte-americano Barack Obama.



Além destes factos relativos a 2012, o artista norte-americano de origem haitiana, com 53 anos, já tinha sido considerado culpado de tráfico de influências, num esquema liderado por um empresário malaio, num grande escândalo de corrupção, em abril de 2023.

Michel terá recebido de Low Taek Jho mais de 120 milhões de dólares (104 milhões de euros), entre 2012 e 2017, em manobras financeiras relacionadas com o fundo soberano malaio "1MDB".

Segundo a acusação, as verbas serviram a campanha presidencial do primeiro líder norte-americano negro, Obama, mas como as doações de origem estrangeira são proibidas nos Estados Unidos da América (EUA), foram utilizados por interposta pessoa ('agentes laranja') e fundos 'off-shore' (paraísos fiscais).

Pras Michel também foi considerado culpado de conspiração, falsificação de documentos e como agente-secreto de governo estrangeiro, além da condenação, em 2017, durante o primeiro mandato do atual presidente dos EUA, Donald Trump, por lóbi ilegal, ao tentar a extradição para Pequim do empresário Guo Wengui, acusado de defraudar milhares de investidores em mais de mil milhões de dólares (mais de 870 mil milhões de euros).

O advogado de Michel, Peter Zeidenberg, classificou a sentença como "completamente desproporcional", anunciando que o seu constituinte iria recorrer para outra instância judicial, relatou o jornal New York Times.

O Ministério Público norte-americano realçou que as diretrizes federais dos EUA recomendavam prisão perpétua para o arguido e que tinham pedido uma "pena de prisão severa", acusando o músico de trair "o país, a troco de dinheiro, sem remorso".

O 'rapper' nasceu e foi criado pelos pais, imigrantes do Haiti, no bairro nova-iorquino Brooklyn e é fundador dos Fugees, juntamente com os amigos de infância Lauryn Hill e Wyclef Jean.

A banda de 'hip-hop' foi agraciada com dois Grammy (prestigiados prémios norte-americanos para o setor musical) na década de 1990, tendo alcançado vendas de álbuns na ordem das dezenas de milhões em todo o Mundo.