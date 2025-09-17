Tudo sobre a visita de Donald Trump a Londres

Esta é a segunda visita de Estado de Donald Trump ao Reino Unido. O presidente dos EUA foi recebido esta quarta-feira pela família real britânica no Castelo de Windsor. Veja os vídeos da visita.

O presidente norte-americano aterrou ontem no Reino Unido, acompanhado pela esposa Melania, para uma visita de Estado que se irá prolongar até quinta-feira. "Tenho muitas coisas aqui que me aquecem o coração. Quero dizer-vos isso. É um lugar muito especial", disse Donald Trump à chegada, citado pela BBC.



Donald Trump encontrou-se com a família real britânica para uma visita de Estado Evan Vucci/AP

Depois de passarem a noite na residência do embaixador dos EUA, Trump e Melania foram recebidos pelo príncipe e pela princesa de Gales, William e Kate, no Castelo de Windsor. Posteriormente, encontraram-se com o rei e a rainha, Carlos III e Camila. Seguiu-se uma procissão de carruagens e o Rei Carlos III convidou Trump para inspecionar a guarda de honra, antes de um almoço formal. Hoje também está prevista uma visita do presidente norte-americano ao túmulo da rainha Isabel II.

A carregar o vídeo ... O momento da chegada de Trump e Melania ao Castelo de Windsor

Durante o dia de amanhã, vai ser realizado um banquete de Estado e esperam-se discursos dos chefes de Estado dos dois países. Na quinta-feira, antes de regressarem aos EUA, o presidente e a mulher vão viajar para Chequers, a residência de campo do primeiro-ministro, Keir Starmer, para se reunirem com o próprio. "(...) A relação entre o Reino Unido e os EUA é a mais forte do mundo, construída com base em 250 anos de história", disse o gabinete do primeiro-ministro britânico.

A carregar o vídeo ... Pompa real: Trump e rei Carlos III passam revista à guarda de honra em Windsor

A segunda visita de Estado do presidente norte-americano ao Reino Unido envolveu um forte dispositivo de segurança, incluindo restrições a drones; atiradores de elite nos telhados e barcos de patrulha no tio Tamisa. Além dos vários protestos previstos, ontem foram presos quatro homens após a projeção de imagens do presidente norte-americano e do criminoso sexual Jeffrey Epstein no Castelo de Windsor. Neste momento, no centro de Londres, está a decorrer um protesto organizado pela coligação Stop Trump UK, de acordo com a BBC.

A carregar o vídeo ... Trump e rei Carlos III viajam juntos de carruagem durante cerimónia de boas-vindas ao Castelo de Windsor