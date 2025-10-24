Trump suspende negociações com o Canadá depois de ver anúncio televisivo antitarifas

Trump acusa o Canadá de utilizar um anúncio televisivo fraudulento para fazer críticas ilegítimas às tarifas.

Donald Trump anunciou durante a madrugada desta sexta-feira que todas as negociações sobre acordos comerciais com o Canadá foram encerradas na sequência do que qualificou como um anúncio “fraudulento”.



Trump suspende negociações com o Canadá após anúncio contra tarifas AP Photo/Alex Brandon

Em causa está um anúncio pago pelo governo da província de Ontário no qual é citado o ex-presidente Ronald Reagan a criticar as taxas aduaneiras, como forma de atacar as tarifas aplicadas por Trump. “Quando alguém diz 'vamos impor tarifas às importações estrangeiras', parece que estão a fazer algo patriótico protegendo produtos e postos de trabalho americanos. E às vezes, momentaneamente, funciona, mas só por um curto período de tempo. Mas a longo prazo, essas barreiras ao comércio lesam cada americano, trabalhadores e consumidores", aparece Reagan a dizer.

O atual presidente impôs tarifas sobre o aço, alumínio e automóveis canadianos. O Canadá respondeu com tarifas sobre produtos americanos e nos últimos meses ambos os lados têm estado em negociações quanto ao setor do aço e do alumínio.

“Com base no seu comportamento flagrante, todas as negociações comerciais com o Canadá estão terminadas", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.

A Fundação Presidencial Ronald Reagan emitiu um comunicado na noite de quinta-feira, dizendo que o anúncio do governo de Ontário estava a fazer usos “seletivos de áudio e vídeo” de Reagane que a fundação estava a ponderar uma ação legal. “O anúncio deturpa o discurso presidencial e o governo do Ontário não pediu nem recebeu permissão para usar e editar as declarações” do antigo Presidente, afirmou a fundação em comunicado.

Entretanto, o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, afirmou esta sexta-feira estar pronto para retomar as negociações comerciais com os Estados Unidos, "assim que os norte-americanos estiverem prontos".