O presidente norte-americano, Donald Trump , entregou esta sexta-feira no Supremo Tribunal um recurso para impedir o acesso aos seus registos financeiros, que se tem recusado a revelar, como exige o Congresso e tem sido tradição entre os seus antecessores no cargo.Donald Trump entregou este pedido de urgência, depois de na quinta-feira um tribunal de recurso nos Estados Unidos ter confirmado que a empresa que trata da contabilidade do Presidente dos Estados Unidos tem de entregar ao Congresso os registos financeiros do chefe de Estado dos últimos oito anos.Donald Trump é o primeiro presidente desde Gerald Ford (1974-1977) que não divulga a sua declaração de impostos anual, uma tradição que os seus antecessores consideraram parte do seu dever de transparência e prestação de contas ao público.