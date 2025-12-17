Sábado – Pense por si

Trump já assinou agora mais ordens executivas do que durante o primeiro mandato

Lusa 08:20


Donald Trump assinou esta terça-feira a que deve ser a sua 221.ª ordem executiva desde janeiro, o que excede o total das assinadas durante todo o primeiro mandato, segundo um levantamento da AFP.

Donald Trump assina proposta de lei aprovada pelo Congresso
Donald Trump assina proposta de lei aprovada pelo Congresso AP

Esta é uma das mais fortes demonstrações do poder executivo presidencial na história moderna dos EUA.

A ordem executiva mais recente classifica o fentanil como uma "arma de destruição massiva".

Desde que regressou à Casa Branca, Trump já tinha assinado 220 ordens executivas, que são textos legai com alcance executivo que não precisam da aprovação do Congresso, publicados oficialmente no Registo Federal, segundo a atualização mais recente, divulgada na terça-feira.

Esta quantidade é claramente superior às dos seus antecessores imediatos - Joe Biden, Barack Obama e George W. Bush -, que têm uma média anual entre 30 e 40.

É preciso recuar a Franklin D. Roosevelt, para encontrar uma produção elevada de ordens executivas, uma vez que democrata assinou cerca de quatro mi, mas nos contextos da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial.

O objeto dos textos de Trump vai da atualidade política ao gasto de água nos duches.

A análise realizada pela AFP mostra que cerca de 60% relacionam-se com temas da política interna.

Tópicos Política interna Política Donald Trump Franklin D. Roosevelt Casa Branca Segunda Guerra Mundial Registo Federal
Trump já assinou agora mais ordens executivas do que durante o primeiro mandato