Sábado – Pense por si

Mundo

Trump afirma que príncipe saudita “não sabia” do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em encontro na Casa Branca

Gabriela Ângelo 20:33
Capa da Sábado Edição 11 a 17 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 11 a 17 de novembro
As mais lidas

Durante o mandato de Joe Biden, oficiais de inteligência norte-americana divulgaram um relatório a concluir que o príncipe herdeiro tinha ordenado o assassinato do crítico do regime saudita.

O presidente norte-americano, Donald Trump, recebeu esta terça-feira na Casa Branca o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que visita o país pela primeira vez desde 2018 quando agentes sauditas assassinaram e desmembraram Jamal Khashoggi, colunista do jornal Washington Post, em Istambul. 

A carregar o vídeo ...
Trump recebe príncipe saudita na Casa Branca

Durante o mandato de Joe Biden, os oficiais de inteligência norte-americana divulgaram um relatório a concluir que o príncipe herdeiro tinha ordenado o assassinato do crítico do regime saudita.

Apesar da cerimónia elaborada, com uma banda da Marinha e oficiais a cavalo a hastear as bandeiras saudita e dos Estados Unidos, não se tratou de uma visita de Estado uma vez que o príncipe Mohammed não é tecnicamente um chefe de Estado. Essa distinção cabe ao seu pai, o rei Salman bin Abdulaziz, de 89 anos. 

Na reunião, Khashoggi ficou para segundo plano enquanto os líderes discutiram acordos multimilionários e o futuro de um Médio Oriente de novo em conflito. Trump acabou por rejeitar perguntas feitas ao príncipe herdeiro sobre o assassinato do jornalista.

Num momento, um jornalista perguntou sobre a conclusão do relatório oficial de que o príncipe Mohammed terá ordenado o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Trump afirmou que o herdeiro “não sabia de nada” e atacou o jornalista dizendo que não era necessário “humilhar” o seu convidado.

No entanto, depois da intervenção do líder dos EUA, o príncipe Mohammed disse que a Arábia Saudita “tomou todas as medidas corretas” para investigar o caso. “É doloroso e é um grande erro”, acrescentou. 

Jornalista Jamal Khashoggi assassinado por agentes sauditas em Istambul
Trump encontra-se com o príncipe saudita na Casa Branca
Trump encontra-se com o príncipe saudita na Casa Branca
Trump recebe príncipe saudita na Casa Branca
Jornalista Jamal Khashoggi assassinado por agentes sauditas em Istambul
Trump encontra-se com o príncipe saudita na Casa Branca
Trump encontra-se com o príncipe saudita na Casa Branca
Trump recebe príncipe saudita na Casa Branca

Investimentos sauditas bilionários e a venda de caças F-35

Já na Sala Oval numa conversa sobre os negócios de ambas as nações, o príncipe Mohammed disse que a Arábia Saudita “acredita no futuro dos Estados Unidos” e vai aumentar o seu compromisso de investir 600 mil milhões de dólares no país para quase um bilião de dólares. Contudo, segundo relata o jornal norte-americano The New York Times esse é o valor do fundo soberano do reino saudita.

Questionado sobre o quão realista é o investimento, o herdeiro respondeu que não está “a criar oportunidades falsas para agradar aos Estados Unidos ou a Trump” e que a Arábia precisa de poder computacional e deseja chips norte-americanos. 

Antes da chegada do príncipe Mohammed, Trump anunciou a venda de caças F-35 aos sauditas, apesar de algumas preocupações dentro do governo de que a venda poderia levar a China a obter acesso à tecnologia norte-americana por trás do sistema de armas avançado. 

Este plano também causou alguma preocupação em Israel, um dos maiores aliados dos Estados Unidos e o único país do Médio Oriente conhecido atualmente por possuir este tipo de caças, que lhes dá alguma vantagem sobre os vizinhos árabes.

De acordo com o The New York Times, apesar do gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ainda não se ter pronunciado sobre esta venda, os grupos de oposição foram rápidos em culpar o chefe do Governo ao dizer que ele não conseguiu pressionar a administração Trump contra este negócio. “O governo israelita perdeu a sua capacidade de influenciar decisões críticas para a segurança nacional”, disse Gadi Eisenkot, ex-chefe do Estado Maior israelita. 

Laços com Israel só depois da solução de dois Estados

Outro tema em cima da mesa é a situação de conflito no Médio Oriente. Durante o primeiro mandato Trump ajudou a estabelecer laços comerciais e diplomáticos entre Israel e Bahrein, Marrocos e os Emirados Árabes Unidos através dos Acordos de Abraão. Agora a Arábia Saudita também quer fazer parte deste esforço. 

O príncipe Mohammed disse querer estabelecer ligações comerciais e diplomáticas com Israel, mas antes disso quer ter a certeza de que há “um caminho claro para uma solução de dois Estados” entre Israel e a Palestina. O líder quer que os israelitas e os palestinianos “coexistam pacificamente” na região. 

Estará ainda “em discussão” a contribuição de dinheiro saudita para os esforços de reconstrução da Faixa de Gaza. No entanto, o príncipe esclarece que não está interessado em envolver-se na reconstrução ou no policiamento de Gaza num momento em que o seu capital financeiro é limitado e diz estar focado nas prioridades económicas internas. 

O Conselho de Segurança da ONU aprovou esta segunda-feira um plano dos Estados Unidos para Gaza que autoriza uma força internacional de estabilização para garantir segurança no território e prevê um possível caminho para um Estado palestiniano. 

Ao longo da última década o príncipe aumentou a repressão política na Arábia Saudita, apesar de ter diminuído as restrições e aumentado as liberdades das mulheres. Ainda assim, o que mantém as críticas por parte de grupos de direitos humanos é a repressão à dissidência e o aumento de execuções.

Na semana passada a Amnistia Internacional afirmou em comunicado, citado pelo The New York Times, que ainda não tinha sido feita “justiça” pela morte de Jamal Khashoggi e que o encontro do príncipe Mohammed com Donald Trump ocorre num momento em que “as condições dos direitos humanos tanto na Arábia Saudita como nos Estados Unidos continuam a piorar”.

Trump saúda voto na ONU e reforça que presidirá Conselho de Paz para Gaza
Leia Também

Trump saúda voto na ONU e reforça que presidirá Conselho de Paz para Gaza

Leia Também

Príncipe herdeiro saudita implicado na morte de jornalista

Investigação
Opinião Ver mais
Paulo Lona
Paulo Lona

A fragilidade do que é essencial: proteger a justiça

A recente manifestação dos juízes e procuradores italianos, que envergaram as suas becas e empunharam cópias da Constituição nas portas dos tribunais, é um sinal inequívoco de que mesmo sistemas jurídicos amadurecidos podem ser alvo de ameaças sérias à sua integridade.

Gonçalo Capitão
Gonçalo Capitão

Jolly Jumper

Apoiando Marques Mendes, recuso-me a “relinchar” alegremente campanha fora, como parece tomar por certo o nosso indómito candidato naquele tom castrense ao estilo “é assim como eu digo e porque sou eu a dizer, ou não é de forma alguma!”.

Menu shortcuts

Trump afirma que príncipe saudita “não sabia” do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em encontro na Casa Branca