Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de setembro de 2025 às 20:32Associated Press

“Putin devia parar”: Trump pede que a guerra na Ucrânia acabe

O presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, na Sala Oval, esta quinta-feira, exaltando a sua amizade mesmo no “exílio” e apelando ao presidente russo, Vladimir Putin, para que “pare” a guerra na Ucrânia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana