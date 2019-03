Depois de vários ataques e críticas, o presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou publicamente o trabalho do procurador-especial Robert Mueller, considerando que esteve fez um trabalho honrado. Esta mudança de postura pública do chefe da Casa Branca surgiu um dia depois de se saber que o relatório elaborado por Mueller não encontrou nenhuma prova de conluio entre a equipa de Trump e o governo russo, nas eleições presidenciais de 2016.

Durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, Trump foi questionado se achava que Mueller tinha tido uma boa conduta e a resposta foi clara, segundo a CNN: "Sim, teve".

Domingo, após a divulgação pelo secretário da Justiça das conclusões da investigação do procurador especial Robert Mueller sobre uma eventual conspiração com Moscovo, o presidente norte-americano declarou-se "totalmente ilibado".

"Não houve conluio, não houve obstrução, EXONERAÇÃO total e completa. MANTENHAMOS A AMÉRICA GRANDE!", escreveu Trump na sua conta da rede social Twitter, depois de ter classificado a investigação como uma "iniciativa de demolição ilegal que fracassou".

"Honestamente, é uma vergonha que o vosso Presidente tenha tido de submeter-se àquilo, que começou antes mesmo de eu ter sido eleito", declarou ainda, antes de deixar a Florida para Washington a bordo do avião presidencial Air Force One.



Com Lusa