Trump ameaça aumentar tarifas alfandegárias sobre produtos mexicanos

Lusa 07:25
Caso o México não forneça mais água aos Estados Unidos, no âmbito de um tratado entre os dois países.

O presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou na segunda-feira aumentar as tarifas alfandegárias sobre produtos mexicanos, caso o México não forneça mais água aos Estados Unidos, no âmbito de um tratado entre os dois países.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
"O México continua a violar o nosso tratado global sobre a água", escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social, citado pela Agência France Presse, aconselhando aquele país a fornecer cerca de 250 milhões de metros cúbicos aos Estados Unidos até ao final do ano, ou será aplicada uma sobretaxa adicional de cinco por cento aos produtos mexicanos.

O tratado de partilha de água entre o México e os Estados Unidos, assinado em 1944, regula a partilha de águas dos rios que atravessam a fronteira entre os dois países, com cerca de 3.150 quilómetros de extensão.

O tratado obriga os Estados Unidos a fornecer anualmente 1,85 mil milhões de metros cúbicos de água do rio Colorado e o México 432 milhões de metros cúbicos do Rio Bravo (chamado Rio Grande pelos norte-americanos).

Mas, segundo os Estados Unidos, o México está muito atrasado no cumprimento dos valores definidos, tendo acumulado um défice de mais de mil milhões de metros cúbicos nos últimos cinco anos.

"Esta violação [do tratado] prejudica gravemente as nossas belas colheitas e o nosso gado no Texas", lê-se na publicação de hoje de Donald Trump.

O presidente norte-americano denunciou também uma situação "muito injusta para os agricultores norte-americanos, que precisam muito desta água", poucas horas depois de revelar um plano de ajuda de 12 mil milhões de dólares para os agricultores dos Estados Unidos que sofrem com a sua política protecionista.

A nova ameaça alfandegária de Donald Trump ao México surge após conversações nas últimas semanas entre o presidente norte-americano e a sua homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

Até ao momento, a presidente mexicana conseguiu convencer Trump a não impor uma taxa generalizada sobre as exportações mexicanas, destinadas em mais de 80% aos Estados Unidos.

Em troca, o governo de Claudia Sheibaum destacou militares para a fronteira entre os dois países e multiplicou as detenções para tentar travar o tráfico de droga para os Estados Unidos.

