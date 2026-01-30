Sábado – Pense por si

Mundo

Venezuela: EUA suspendem sanções ao comércio de petróleo após Caracas liberalizar setor 

Lusa 07:37
Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
As mais lidas

O governo da Venezuela aprovou a revisão da Lei Orgânica dos Hidrocarbonetos, abrindo o setor petrolífero do país à iniciativa privada.

O Governo norte-americano anunciou esta quinta-feira a suspensão das sanções ao comércio de petróleo venezuelano, após Caracas aprovar a liberalização do setor petrolífero.

Petróleo
Petróleo

O governo da Venezuela aprovou a revisão da Lei Orgânica dos Hidrocarbonetos, abrindo o setor petrolífero do país à iniciativa privada, e assim revertendo um princípio fundamental do movimento autoproclamado socialista que governou o país durante mais de duas décadas.

A Assembleia Nacional aprovou a reforma da lei do sector energético menos de um mês após a deposição do ex-líder Nicolás Maduro, numa operação militar norte-americana na capital venezuelana.

A Presidente interina, Delcy Rodríguez, ratificou a reforma pouco depois da aprovação parlamentar, em Caracas perante um grande grupo de trabalhadores do setor petrolífero estatal e apoiantes do governo.

"Estamos a falar do futuro. Estamos a falar do país que vamos deixar aos nossos filhos", disse Rodríguez no ato de promulgação.

Praticamente em simultâneo à aprovação da lei, o Departamento do Tesouro norte-americano começou oficialmente a flexibilizar as sanções ao petróleo venezuelano, que antes paralisavam a indústria.

Segundo o Departamento do Tesouro, estão agora "autorizadas" as transações realizadas pela gigante petrolífera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), bem como por empresas nas quais esta detém pelo menos 50% de participação.

A legislação dá às empresas privadas o controlo sobre a produção e venda de petróleo e permite a arbitragem independente de litígios.

Foram estabelecidas condições para impedir, nomeadamente, que o petróleo seja exportado para a Rússia, Irão, Coreia do Norte, Cuba ou China.

O governo de Rodríguez manifesta expetativa de que as mudanças sirvam de garantia para as principais companhias petrolíferas norte-americanas que até agora hesitaram em investir na decadente indústria petrolífera do país.

Washington alargou assim a capacidade das empresas energéticas norte-americanas operarem no país sul-americano, o primeiro passo nos planos delineados na véspera pelo secretário de Estado Marco Rubio.

As alterações de 2006 à lei dos hidrocarbonetos, promovidas pelo ex-Presidente Hugo Chávez, exigiam que a PDVSA fosse o principal acionista em todos os grandes projetos petrolíferos.

Ao rescindir os contratos assinados por empresas estrangeiras na década de 1990, Chávez nacionalizou ativos de grande dimensão pertencentes a empresas norte-americanas e de outros países ocidentais que se recusaram a cumprir as exigências, incluindo a ExxonMobil e a ConocoPhillips.

Estas empresas aguardam ainda o recebimento de milhares de milhões de dólares em indemnizações arbitrais.

A posterior queda dos preços do petróleo e a má gestão levou à falta de investimentos e queda da produção, primeiro com Chávez e depois com Nicolás Maduro.

As sanções impostas pelas sucessivas administrações norte-americanas agravaram a situação da indústria petrolífera.

Com as maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo, a Venezuela passou desde 2014 por uma grave crise económica, que levou mais de 7 milhões de venezuelanos a fugir do país.

Artigos Relacionados
Tópicos Milhões Empresa Produção Sanções económicas Venezuela Caracas Hugo Chávez Estados Unidos Petróleos de Venezuela Nicolás Maduro Delcy Rodríguez ConocoPhillips ExxonMobil
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Venezuela: EUA suspendem sanções ao comércio de petróleo após Caracas liberalizar setor 