Donald Trump está a experienciar sintomas "leves" da infeção pelo novo coronavírus, confirmaram duas fontes próximas ao jornal norte-americano The New York Times.Uma pessoa descreveu os sintomas como os de uma constipação.Na quinta-feira, dia 1 de outubro, Trump esteve com 100 pessoas num evento de angariação de fundos e, segundo o jornal, parecia "letárgico".Na noite de quarta-feira, Trump adormeceu a bordo do Air Force One, quando voltava de um comício no Minnesota.Ainda está a ser discutido o plano de tratamento do presidente, bem como a possibilidade de Trump fazer um discurso ao país ou gravar uma mensagem em vídeo.Trump terá que cumprir a quarentena a 32 dias das eleições presidenciais norte-americanas.Ao longo das últimas semanas, Trump tem estado em vários comícios, muitas vezes frequentados por centenas ou milhares de pessoas colocadas em espaços apertados - e muitas sem máscara.