Obeso e doente cardíaco: Trump faz parte do grupo de risco da Covid-19

Donald Trump e a sua mulher, Melania, estão infetados com o novo coronavírus . Se Melania não se insere na idade de maior risco de sofrer de sintomas mais graves da Covid-19, com Trump não é bem assim.Melania Trump, uma antiga modelo de 50 anos, diz que mantém uma dieta saudável e cuida da forma física. Já o marido, de 74 anos, entra num grupo de risco devido à idade e à obesidade. O presidente dos Estados Unidos não esconde o amor por fast food e, com 1,91 metros de altura, pesa 110.6 quilos.Segundo um estudo do Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos, os pacientes entre os 65 e os 74 anos de idade têm cinco vezes mais probabilidades de serem hospitalizados que alguém entre os 18 e os 29 anos de idade. O mesmo estudo indica que 12.2 entre cada 100 pessoas da idade de Trump, infetadas com o novo coronavírus, acabam por ser hospitalizadas.Dos pacientes hospitalizados com a Covid-19 que o estudo analisou, 48.3% eram obesos.De acordo com os seus últimos exames médicos, Trump tem a pressão sanguínea ligeiramente elevada. Não há qualquer indicação de que sofra de cancro, doença renal, diabetes ou outras doenças que colocam as pessoas infetadas com o novo coronavírus em maior risco de sofrerem sintomas graves.Os níveis de colesterol (o "mau" colesterol) também são preocupantes, tendo aumentado relativamente aos registados em 2017 e 2018 - e apesar de o presidente dos Estados Unidos estar medicado para o problema.Em 2018, Trump realizou uma angioTAC coronária, de modo a verificar o score de cálcio coronário. Segundo a CNN, o resultado foi 133, e qualquer valor acima de 100 indica que o paciente tem doença cardíaca.