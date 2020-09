A desinformação que o presidente dos EUA, Donald Trump, transmite sobre o novo coronavírus nas suas conferências de imprensa sobre a matéria não é novidade. Mas agora dois conselheiros sobre a Covid-19 na Casa Branca levantaram questões sobre um colega seu, Scott Atlas, que estará por detrás das informações incorretas e enganadoras sobre a pandemia que o líder norte-americano lança.

Nomeado por Trump em agosto deste ano para integrar a equipa de especialistas da Casa Branca sobre o novo coronavírus, Atlas não tem qualquer experiência em doenças infecciosas nem é sequer um homem cujo currículo profissional era ligado à saúde pública – é um neurorradiologista, campo da medicina para o diagnóstico e identificação de anormalidades do sistema nervoso, medula espinhal, e cabeça e pescoço.

No entanto, em julho, Atlas surgiu nos holofotes da opinião pública norte-americana e no ecrã da televisão de Donald Trump, quando defendeu na Fox News a reabertura de escolas numa altura em que os EUA estavam no pico da pandemia.

"As pessoas estarem a ser infetadas não é realmente um problema. Aliás, como tenho dito já há meses, quando se isolam as pessoas estamos a prolongar o problema porque estamos a impedir as pessoas de ganharem imunidade. Grupos de baixo risco serem infetados não é um problema. É positivo", disse ao canal televisão, negando depois a defesa da estratégia de imunidade de grupo.

Em meados de agosto, Trump nomeou Atlas para a "Task Force" norte-americana da Covid-19, um grupo de especialistas que informa o presidente dos EUA da situação da pandemia no país e das melhores estratégias para a combater. E um dos primeiros conselhos de Atlas a Trump foi esse: imunidade de grupo.

A Casa Branca insiste que este método não está a ser conduzido, apesar de Trump já o ter enunciado várias vezes, e ter repetido esta segunda-feira que os EUA estão a "ir de encontro" à pandemia. Em comunicado, Atlas defendeu esta segunda-feira os seus conselhos a Trump: "Tudo o que disse é reproduzido diretamente de informações e da ciência."

No entanto, são vários os estudos que desmentem esta estratégia, uma vez que não está provado ainda que a imunidade à Covid-19 dure tanto tempo como se espere, havendo já casos comprovados de reinfeção da doença – que deita por terra a esperança de uma imunidade de grupo sem a existência de uma vacina.



Anti-máscaras, testes só para quem tem sintomas e crianças não correm riscos

Além da imunidade de grupo, Atlas também afirmou que crianças "têm virtualmente zero risco de morrerem e muito, muito baixo risco de desenvolverem sintomas graves" da Covid-19 e que "crianças quase nunca transmitem a doença", algo também contrário ao já demonstrado por inúmeros estudos e por factos, uma vez que crianças pode carregar, transmitir e morrer devido ao novo coronavírus.

O novo conselheiro de Trump foi também o responsável pela ideia de que apenas indivíduos sintomáticos devem testar à Covid-19, pressionando o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano a não realizar testes em casos assintomáticos. O próprio presidente norte-americano revelou esta posição em entrevistas mas especialistas em saúde pública apontam que 40% dos infetados pela Covid-19 não apresentam sintomas e, ainda assim, conseguem propagar o vírus.

As máscaras são outro tópico em que Scott Atlas não acredita, levantando ceticismo de que estas sejam "cientificamente eficazes" para travar a transmissão do vírus, apesar de um consenso científico alargado sobre o quanto as máscaras ajudam na prevenção de infeções.

Atlas rapidamente tornou-se o braço direito de Trump nas conferências de imprensa de atualização da situação da Covid-19 nos EUA, mas outros especialistas da equipa norte-americana duvidam dos seus métodos.

Anthony Fauci, especialista em doenças infeciosas e rosto do combate à Covid-19 nos EUA desde o início da pandemia, afirmou esta segunda-feira na CNN que a maior parte das afirmações de Atlas sobre o novo coronavírus são "tiradas do contexto ou incorretas".

Também Robert Redfield, diretor do CDC, se mostrou crítico do trabalho do neurorradiologista, tendo sido apanhado ao telefone pela NBC a afirmar que "tudo o que [Atlas] diz é falso". Em comunicado, a CDC afirmou que os comentários sobre Atlas são apenas uma parte de "uma discussão privada sobre várias posições" que o especialista mostrou publicamente sobre a Covid-19.

No entanto, a Casa Branca não demonstrou qualquer posição sobre o assunto. "Quando o presidente perder confiança em alguém, vão saber", indicou um oficial da administração de Trump à Reuters.