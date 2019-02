O líder norte-coreano, Kim Jong-un, já chegou à capital do Vietname, Hanói, onde se irá encontrar pela segunda vez com o presidente norte-americano, Donald Trump, em cimeira com início marcado para esta quarta-feira. Foram três dias de viagem com mais de 4500 quilómetros entre a capital norte-coreana, Pyongyang, e a China, onde Kim apanhou um comboio até ao Vietname.





A reunião ocorre numa altura importante para Donald Trump: as eleições presidenciais são em 2020, o relatório do procurador especial Robert Mueller – que analisa a possível ingerência da Rússia no acto eleitoral de 2016 – deve ser divulgado em breve e a polémica em torno do muro na fronteira com o México não cessa. Ainda assim, um possível triunfo não deverá influenciar uma vitória no próximo ano. "A reeleição dependerá mais da política interna do que a externa. Obama venceu o Nobel da Paz mas pouco tempo depois descia nas sondagens internas", recordou o politólogo.



E o que pedem os norte-americanos a Trump para esta cimeira? De acordo com Tom Bossert, um seu ex-conselheiro de Segurança Interna, num texto publicado no site do canal ABC, o presidente dos EUA deve ter "expetativas menores" que as levadas a Singapura, porque o processo de normalização e desnuclearização da Coreia do Norte é longo e "manter a credibilidade".

Tratado de paz seria "grande triunfo político"

Em Singapura, Kim comprometeu-se a trabalhar para uma "completa desnuclearização" da península coreana. Washington e Pyongyang prometeram ainda unir esforços para construir uma paz duradoura e estável na península coreana e manifestaram o desejo de estabelecerem entre si uma relação que promova a paz e a prosperidade. O repatriamento de prisioneiros foi outro dos pontos acordados. Oito meses depois, o vago e pouco esclarecedor acordo alcançado produziu poucos resultados.

A Coreia do Norte recusou fornecer um inventário sobre o seu armamento nuclear, apesar de ter suspendido testes nucleares e com mísseis balísticos, ou desmantelado, parcialmente, a base para lançamento de mísseis em Sohae, no noroeste do país. Os serviços de informação dos EUA afirmam mesmo que a Coreia do Norte continuou a aumentar o seu arsenal, enquanto análises de imagens de satélite das instalações nucleares revelam que estas permanecem ativas.

Washington, por seu lado, rejeitou até à data aliviar as sanções económicas impostas ao regime norte-coreano. Trump, que mantém a ideia que a Coreia do Norte já não é uma ameaça, baixou já as expectativas, afirmando que "não há pressa" para que Pyongyang inicie a desnuclearização, e optou por enaltecer a suspensão dos testes nucleares. "O relacionamento entre a Coreia do Norte e os EUA é o melhor de sempre: sem testes, recebemos os restos [mortais da Guerra da Coreia] e reféns foram libertados. Temos boas chances para a desnuclearização", escreveu na rede social Twitter.

Ainda assim, para Rogeiro "só pode falar em falhanço quem acreditava que, na primeira cimeira, ficariam resolvidos todos os problemas". "O que me parece uma ingenuidade", atirou de seguida. A comunidade internacional defende que serão precisas medidas concretas nesta cimeira, visto que um novo acordo vago tirará vigor aos encontros ao mais alto nível. O politólogo considera que existem dois temas que podem sofrer mais avanços: a questão das armas nucleares e a da paz entre os dois estados.

Em relação ao primeiro, será difícil que saia um calendário claro e definido para o programa de desnuclearização. "O que é provável que aconteça é que seja criado um grupo de trabalho que vai a todos os lados nucleares – americano e norte-coreano – ver o que foi feito e o que está para fazer. A constituição dessa equipa seria um grande avanço", defendeu.





Já o "grande triunfo político", considerou, "seria o anúncio de um tratado de paz". "Vive-se uma espécie de armistício, em que se deixou de combater, mas não foi assinado um documento em que se diga que se está em paz perpétua", recordou. À SÁBADO, Nuno Rogeiro confidenciou que, "nos bastidores, fala-se na possibilidade desse tratado ser assinado pelos presidentes dos EUA, Coreia do Sul e do Norte na zona de demarcação. É possível que desta cimeira saia o anúncio de uma próxima reunião para que esse acordo avance".

Um novo Vietname?

Para esta quarta-feira, está marcado um jantar de trabalho entre Trump e Kim Jong-Un. O presidente dos EUA vai fazer-se acompanhar pelo secretário de estado, Mike Pompeo, e pelo chefe de gabinete interino da Casa Branca, Mick Mulvaney. Já o líder de Pyongyang levará consigo dois funcionários norte-coreanos, sendo que, a imprensa internacional avança que um deles é o responsável pela inteligência da Coreia do Norte, Kim Yong-chol. Quinta-feira, será dia de várias reuniões entre as duas cúpulas.

A escolha da cidade de Hanói para novo encontro não terá sido inocente. É a capital do Vietname, país com o qual os EUA estiveram em guerra durante 20 anos (1955-1975), em plena Guerra Fria. Em 1995, os dois países normalizaram as relações diplomáticas e, atualmente, tanto estas, como as relações económicas estão normalizadas.

"A mensagem é óbvia. Primeiro, é uma cimeira num país que os EUA já bombardearam, onde mataram, onde tiveram pessoas mortas e feridas e onde mataram e feriram. Mas, talvez a principal ideia, que a Coreia do Norte pode ser o novo Vietname", explicou Rogeiro. E como pode ir isso acontecer? "Transformando-se num país que, sem desertar totalmente das suas ideias políticas, consegue aceitar elementos orientais, de socialismo, da social-democracia de mercado."